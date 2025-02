AMOR VERDADEIRO

René foi o único homem que beijei e amei. Tínhamos uma diferença de idades de 26 anos, e conheci-o quando tinha apenas 12 anos. Em 1981, ele tinha 38 anos, e depois de ouvir uma das minhas demonstrações, ficou tão impressionado que decidiu hipotecar sua casa para financiar meu primeiro álbum, muito antes de eu construir minha fortuna de $500 milhões.

Nossa história de amor durou 21 anos, durante os quais tivemos três filhos. René foi o único homem com quem tive uma relação íntima e romântica. Após sua morte em janeiro de 2016, causada pelo câncer, não tenho intenção de procurar um novo amor. Ainda o amo; estou sempre apaixonada por ele. Eu encontro amor em meus filhos, meus fãs e pessoas que trabalham ao meu lado. Vou dormir imaginando que ele está ao meu lado. Durmo e atuo no palco com ele. Ainda me sinto casada com ele. – Céline Dion