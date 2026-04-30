Naviraí – Polícia Civil esclarece ocorrência envolvendo suposta tentativa de sequestro

A Polícia Civil por intermédio da 1ª Delegacia de Naviraí, esclareceu, nesta quinta-feira (30), uma ocorrência registrada ontem (29), relacionada à suposta tentativa de sequestro de uma criança de 9 anos, no bairro Jardim Progresso, no município de Naviraí. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a autoridade policial determinou a instauração imediata de inquérito policial para apuração técnica, imparcial e rigorosa de todas as circunstâncias do caso.

Durante as investigações, foi realizada escuta especializada da criança, conforme previsto na Lei nº 13.431/2017, em ambiente adequado e com medidas de proteção integral. Paralelamente, a Seção de Investigações Gerais (SIG) realizou diligências, incluindo coleta e análise de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local informado.

A partir da análise das imagens, foi possível identificar o veículo mencionado e seu condutor, que foi devidamente qualificado e ouvido na unidade policial. Segundo apurado até o momento, as imagens não evidenciaram, inicialmente, a ocorrência de tentativa de sequestro.

Os registros mostram a criança caminhando pela via pública e, em determinado momento, correndo, enquanto um veículo trafega normalmente pela rua, sem interação aparente entre ambos. Além disso, testemunhas foram ouvidas e a versão apresentada pelo condutor mostrou-se compatível com as imagens analisadas, não confirmando a dinâmica inicialmente relatada.

Diante dos elementos reunidos até o momento, não foram constatados indícios suficientes que confirmem a ocorrência do crime de sequestro na forma tentada, sem prejuízo da continuidade das investigações. A Polícia Civil informa que casos envolvendo crianças são tratados com máxima prioridade e que a apuração seguirá até o completo esclarecimento dos fatos.

Fonte: Tá na Mídia