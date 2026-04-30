PRF apreende mais de 42 kg de drogas na BR-163 após perseguição e prisão de jovem de 20 anos em Mundo Novo, ms

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Na manhã de ontem (29), por volta das 9h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de uma jovem de 20 anos e a apreensão de mais de 42 quilos de entorpecentes durante um patrulhamento na rodovia federal BR-163, próximo ao quilômetro 27. A ação teve início quando a equipe policial notou um veículo Chevrolet Onix transitando com a suspensão traseira visivelmente rebaixada, o que indicava excesso de peso, apesar de o carro estar ocupado por apenas duas pessoas.

Diante da suspeita de transporte de ilícitos, os agentes emitiram sinais sonoros e luminosos de parada. O condutor do automóvel desobedeceu à ordem e iniciou uma fuga em alta velocidade em direção ao município de Mundo Novo. A equipe da PRF realizou o acompanhamento tático por cerca de cinco quilômetros, até o momento em que o motorista perdeu o controle da direção e colidiu diretamente com dois caminhões que trafegavam no sentido oposto. O acidente resultou apenas em danos materiais nos três veículos.

Logo após a batida, os dois ocupantes abandonaram o Onix e tentaram fugir a pé em direção a uma área de mata próxima à rodovia. O condutor conseguiu escapar em meio à vegetação fechada. A passageira, identificada como Mirian Cardoso da Silva, de 20 anos, foi rapidamente contida pela equipe da PRF após poucos metros de perseguição a pé.

Durante a vistoria no interior do automóvel, os policiais localizaram diversos fardos e tabletes de entorpecentes cuidadosamente escondidos dentro de falsas bobinas de papel. Ao todo, a PRF contabilizou 42,44 quilos de entorpecentes, sendo 20,78 kg de haxixe, 11,24 kg de skunk, 9,76 kg de maconha e 660 gramas de merla.

Ao ser questionada pelos agentes, a detida afirmou que não tinha conhecimento sobre a carga. Ela relatou que pegou uma carona em São Bernardo do Campo (SP) com o homem que conseguiu fugir, identificado por ela apenas como Felipe, com destino à região de fronteira. A jovem disse que ficou hospedada de favor em uma casa na cidade de Ponta Porã por dois dias, enquanto o motorista saiu sem informar seu destino, retornando posteriormente para buscá-la e iniciar a viagem de volta ao estado de São Paulo.

Diante dos fatos constatados, a mulher foi encaminhada pela equipe da PRF à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo. O caso foi registrado como tráfico de drogas, sendo a mulher autuada em flagrante pelo crime.