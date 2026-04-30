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    Polícia Civil identifica e prende autor de roubo em Eldorado

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Comunicação/Polícia Civil –

    A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Eldorado, identificou e prendeu, nesta quinta-feira (30), um homem investigado pela prática de roubo ocorrido em uma residência no município. O crime ocorreu no dia 07 deste mês, quando o autor portando uma faca, entrou na casa, ameaçou as vítimas e subtraiu aparelhos eletrônicos.

    Os fatos foram comunicados à Polícia Civil, através do registro do Boletim de Ocorrência, dando início às investigações que levaram à identificação do autor. A autoridade policial representou pela prisão preventiva e assim que foi deferida pelo Poder Judiciário, o indivíduo foi localizado, preso e conduzido para a delegacia, onde foi interrogado, tendo confessado a prática do crime.

    De acordo com o indivíduo, um dos objetos roubados, um anel ele vendeu por R$ 300,00, tendo utilizado o dinheiro para comprar droga. O notebook ele não soube dizer qual foi a destinação. Já o celular, um relógio e um anel foram apreendidos pelos policiais e serão restituídos às vítimas.

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