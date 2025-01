VARIAÇÃO DA CESTA BÁSICA CHEGA A 200% EM CAMPO GRANDE

Em Campo Grande, pesquisa do Procon/MS apontou que 28 itens da cesta básica, monitorados entre os dias 20 e 22 de janeiro, apresentam uma variação de até 200% de diferença no valor final.

Nos 14 estabelecimentos monitorados pelo órgão, a cebola é o item com maior variação de preço, atingindo 200,50%. Em supermercado do Jardim Canguru, o quilo do item está sendo comercializado por R$ 1,99. Na Vila Cruzeiro, o mesmo produto está custando R$ 5,98.

Também foram verificadas variações expressivas no quilo do tomate (107,77%), do alho (72,72%), de fubá mimoso de 1 kg (110,22%), biscoito de maisena de 350 g (78,53%), papel higiênico (76,24%) e chá mate (66,85%).

Pesquisa aponta, ainda, que a variação ocorre em diversos pontos da cidade. Foram verificados estabelecimentos comerciais nos seguintes bairros: Mata do Jacinto, Santo Antônio, Santa Fé, Centro, Vila Moreninha II, Vila Vilas Boas, Cruzeiro, Jardim São Conrado, Aero Rancho, Nova Lima, Vila América, Jardim Canguru, Guanandi e Vila Santa Luzia.

