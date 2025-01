THALLES TOMAZELLI ASSUME A ASSOMASUL NESTA QUINTA-FEIRA, 30

O Prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, está pronto para assumir a Presidência da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) nesta quinta-feira, 30. Reeleito para seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Itaquiraí com quase 80% dos votos, Tomazelli traz consigo propostas voltadas para a integração e o fortalecimento dos municípios do estado.

Com um perfil focado na gestão eficiente e no desenvolvimento local, o novo presidente da Assomasul pretende trabalhar para garantir maior união entre os prefeitos de MS, promovendo um diálogo constante e criando soluções conjuntas para os desafios enfrentados pelas cidades sul-mato-grossenses.

As iniciativas planejadas por Thalles, visam, principalmente a ampliação de parcerias entre os municípios, de forma que o progresso do estado seja mais eficaz e equilibrado.

Sua ascensão à liderança da Assomasul é um reflexo de seu bom desempenho na administração de Itaquiraí e do reconhecimento de sua capacidade de liderança entre os gestores municipais.

A expectativa é que, à frente da associação, o prefeito contribua para uma gestão mais colaborativa e inovadora, pautada no desenvolvimento, no progresso do Estado e na busca por melhores condições de vida para os cidadãos de Mato Grosso do Sul.