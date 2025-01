HISTÓRIA, CULTURA E NATUREZA ÀS MARGENS DO RIO PARANÁ

Berço das submersas Sete Quedas, Guaíra agrega de belezas naturais a registros da colonização jesuíta. O nome da cidade é de origem Guarani, cujo significado é esconderijo, local de difícil acesso. Tal nomenclatura remete as cachoeiras, que tornavam o Rio Paraná intransponível, dificultando a navegação.

Localizada no extremo Oeste do Paraná, a cidade faz fronteira com o Paraguai e o estado do Mato Grosso do Sul, tendo sua região pertencente aos indígenas até 1556, quando foi ocupada pelos espanhóis. Mas, foi somente por volta de 1900 que o município começou a se desenvolver, com o início da exploração da erva-mate.

Com população estimada de 32.923 habitantes, de acordo com o IBGE, a economia da cidade é pautada na agropecuária (com o plantio de milho, soja e mandioca), indústrias, comércio e turismo.

Um dos pontos mais relevantes da história de Guaíra foi o represamento do Rio Paraná, em 1982, para a construção da barragem da Hidrelétrica de Itaipu. Com isso as famosas Sete Quedas, que na época possuíam o título de maior catarata do mundo em volume de água, foram submersas.

Além de conhecer as maravilhas da fauna, da flora e ter contato com a história local nos museus e pontos turísticos, o visitante que estiver por Guaíra tem a opção de passear de barco pelo local onde ficavam as estrondosas quedas d´água. Nesse ponto do rio, as correntezas são mais fortes, sendo possível também observar algumas rochas que formavam os paredões da cachoeira. Com certeza um passeio inesquecível.