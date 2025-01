ACADEMIA ARENA FITNESS ABRE AS PORTAS EM MUNDO NOVO

No sábado, 25, Mundo Novo deu mais um passo em seu progresso econômico com a inauguração da Academia Arena Fitness, o mais novo empreendimento dos empresários Anderson e Diego. Com uma infraestrutura moderna, o espaço foi projetado para atender às necessidades de saúde e bem-estar da população.

O presidente da Câmara, Jefferson Cavalcante, também parabenizou os proprietários e enfatizou o impacto positivo da iniciativa. “Cada nova empresa que surge no Mundo Novo é um marco de progresso. Anderson e Diego estão contribuindo para a geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida dos moradores. É assim que construímos uma cidade cada vez mais forte e promissora”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença de lideranças políticas e empresariais. Durante o evento, Valdomiro destacou o envolvimento dos empresários. “Essa conferência representa o espírito empreendedor que caracteriza Mundo Novo. Vi o esforço de Anderson e Diego em várias noites preparando este espaço, e isso reflete o compromisso de nossa gente com o desenvolvimento da cidade. Que a Academia Arena Fitness seja um sucesso!”, declarou.

Com a apresentação da Academia Arena Fitness, Mundo Novo reafirma seu ‘status’ como uma cidade em ascensão, com empresários visionários que investem na qualidade de vida e desenvolvimento local. O empreendimento representa mais um passo na consolidação de um futuro promissor.