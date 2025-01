SELETIVA NÃO É CONCURSO, É UM ATALHO  PERIGOSO NO SERVIÇO PÚBLICO

Não é confiável a metodologia aplicada em recente ‘seletiva’ no município de Mundo Novo. Ficou evidente a ‘tendência’ de agentes públicos no protecionismo a ‘apaniguados’ no gabarito apresentado, após a realização da prova, no dia 26 de janeiro de 2025. Os supostos prejudicados podem ‘recorrer’, contudo, seria ‘inglória’ a tentativa, diante de tantas ‘aberrações’ facilmente detectáveis em provável revisão de conteúdos. Cabe ao MP, verificar ‘in loco’ a questão, e assim, determinar medidas saneadoras, evitando-se a prática de ‘nepotismo’ e outros fatores prejudiciais ao poder público, em descumprimento da lei e da ordem.

Em tempo: Conhecido educador, candidato na Seletiva, declarou em entrevista que “caso fosse reprovado, recorreria a determinado agente político’, o que causou estranheza na sociedade. Além disso, a falta de ‘capacidade técnica’ pode inviabilizar os efeitos da Seletiva do último domingo.

(Jairo de Lima Alves, jornalista – Tribuna do Povo – Mundo Novo, MS)