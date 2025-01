FALSOS E-MAILS NA PREFEITURA DE NAVIRAÍ

Criminosos estão utilizando falsos e-mails em nome da Prefeitura de Naviraí para lançar fake news acusando que a empresa contactada está com “Irregularidade no Alvará de Funcionamento”.

Empresários entraram em contato com a Administração e apresentaram desconfiança dos e-mails recebidos, pois, os endereços na rede de internet não pertencem a nenhum dos órgãos do Executivo Municipal.

Aproveitando-se de subterfúgios obscuros, os envolvidos na tentativa de golpe informam que tal empresa está sendo notificada após denúncia anônima recebida pelo Departamento de Licenciamento Urbano e Obras da Prefeitura, citando que foi tentado um contato com o empresário/cidadão através do número de telefone 67 3461-2904 ou 67 84066997.

Ardilosos e astutos, os criminosos fazem alerta observando que de acordo com a legislação vigente, todas as empresas precisam estar em conformidade com as as normas de licenciamento e o alvará de funcionamento devidamente atualizado, dando, inclusive, prazo para que seja feita a regularização, caso contrário, poderá resultar em sanções, incluindo multas e o fechamento temporário da empresa. O e-mail é finalizado com uma lista de “possíveis irregularidades identificadas durante a análise preliminar”.

A suspeita é de que o objetivo destes marginais é obter dados das empresas a partir do momento em que o empresário desavisado acessar as “possíveis irregularidades identificadas”. De posse das informações fornecidas, os rakers conseguem invadir o banco de dados das empresas que receberam os e-mails falsos.

O Governo de Naviraí Alerta que tudo isso é falso. Não existe o tal Departamento de Licenciamento Urbano e Obras na Prefeitura de Naviraí e, principalmente, nenhum e-mail, informando irregularidade é enviado a nenhum cidadão em particular. Portanto, a orientação é não responder nenhum destes e-mails e, qualquer dúvida, o cidadão ou empresário deve procurar os respectivos órgãos municipais, presencialmente.