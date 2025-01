GAECO TEM APOIO DA PM E PRENDE NOVE PESSOAS EM MS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), deu início, nesta quarta-feira (15/01), à segunda fase da Operação “Snow”. A ação visou cumprir 9 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Piratininga (SP). A operação é parte de esforços contínuos para desmantelar uma organização criminosa altamente estruturada e violenta.

As investigações, iniciadas em 26 de março de 2024 com a primeira fase da operação, avançaram significativamente após a análise de materiais apreendidos, incluindo telefones celulares. A partir dessas evidências, o GAECO identificou a participação de pelo menos 17 novos integrantes na organização criminosa, entre eles advogados e um policial civil. Esses elementos indicam a profundidade e a complexidade das operações do grupo, que contam com o apoio de membros estrategicamente posicionados.

O líder da organização criminosa utilizava uma rede de advogados para corromper servidores públicos e obter informações privilegiadas. Esses advogados desempenhavam um papel fundamental, indo além de serviços jurídicos tradicionais. Eles estavam envolvidos em ações ilícitas, como monitoramento de cargas de drogas e conselhos estratégicos para proteger os interesses do grupo, especialmente no enfrentamento às forças de segurança.

A organização criminosa, caracterizada por sua violência, lidava com questões internas e externas por meio de sequestros e execuções, frequentemente envolvendo seus próprios membros. Além disso, o transporte de drogas, em sua maioria cocaína, era realizado por empresas de transporte e, conforme descoberto nesta fase, por empresas terceirizadas dos Correios. Até o momento, as autoridades identificaram a apreensão de mais de duas toneladas de cocaína relacionadas ao grupo.

Nesta etapa da operação, o GAECO contou com o apoio do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar, bem como o acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil e da Corregedoria da Polícia Civil. Essas colaborações reforçam a importância da articulação entre diferentes instituições no combate ao crime organizado e na busca pela justiça.

(Assessoria do GAECO/MPMS)