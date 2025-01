PARCERIA ENTRE GOVERNO DE NAVIRAÍ E SICREDI VISA PROJETOS PARA A EDUCAÇÃO

O Governo de Naviraí, representado pelo prefeito Rodrigo Sacuno e pelo Gerente de Educação André Santana recebeu, na tarde desta segunda-feira (06-01), a visita do Gerente Geral do Sicredi Naviraí, Ary Marcos. Durante reunião no Gabinete do Prefeito, as lideranças dialogaram visando à implantação de projetos através da Parceria Público Privada.

Dentre as propostas apresentadas, o Executivo Municipal sinalizou interesse pelo “Projeto União Faz a Vida”, onde o Sicredi garante o apoio, e a gestão da unidade escolar contemplada decide qual abordagem a ser desenvolvida, dentro da realidade local dos estudantes; e “Projeto de Educação Financeira”, que ensina alunos sobre conceitos e práticas financeiras, como gastos, poupança, orçamento e investimentos com ênfase ao cooperativismo.

“Mantivemos contato com o Cooperativa de Crédito Sicredi versando interesse de parceria em ações ligadas à Educação e Cultura. A resposta veio com este diálogo e já determinamos que a Gerência de Educação faça os devidos encaminhamentos”, informou o prefeito Rodrigo Sacuno.

Ary Marcos observou que a Fundação Sicredi é o braço social e cultural da cooperativa, e que já vem realizando sonhos desde o início de suas atividades, com reconhecimento pelo Ministério da Justiça do Brasil como uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

“A meta da Fundação é manter viva a essência do cooperativismo por meio de ações diretamente ligadas à educação e cultura. Neste contexto, o Sicredi Naviraí através da Fundação Sicredi vai garantir, de forma técnica e especializada, o suporte às iniciativas solicitadas pelo Executivo, notadamente os projetos União Faz a Vida e Educação Financeira”, confirmou o Gerente do Sicredi.

“Procurávamos um programa de educação que tivesse como objetivo construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania. Estabelecemos esta parceria porque os projetos da Fundação Sicredi contemplam estas ideias e ajudarão sobremaneira na educação escolar”, destacou o prefeito Rodrigo Sacuno, ao agradecer antecipadamente, a parceria com o Sicredi, através da Agência Naviraí.

“Serão contemplados, inicialmente, alunos da rede municipal de duas escolas. Posteriormente, mais escolas e alunos terão a oportunidade de participar destes projetos inéditos”, antecipou o gerente municipal de Educação, André Santana.

