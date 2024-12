VITÓRIA SOBRE A MORTE

A morte é o inimigo mais temível, mas há outros inimigos que nos rodeiam todos os dias com o intuito de roubar a nossa paz. Então, viver neste Sistema de Coisas, implica no enfrentamento de batalhas diárias, que parecem intermináveis em nossa concepção meramente humana. Todos os dias, enfrentamos problemas de ordem pessoal, familiar, profissional, e espiritual; podemos vencê-los, porque ninguém deseja perder coisa alguma. Mas, na realidade, nem sempre conseguimos vencer todos os desafios, e aí, com resignação, perdemos. O Mestre Jesus declarou: “Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha Palavra e crê naquEle que me enviou, tem a Vida Eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a Vida.”