HUMANIDADE E RELIGIÕES

O religioso Leonardo Boff desabafa: “Hoje nos encontramos numa fase nova da Humanidade. Todos estamos regressando à Casa Comum, à Terra: os povos, as sociedades, as culturas e as religiões. Todos trocamos experiências e valores. Todos nos enriquecemos e nos completamos mutuamente. (…) Vamos rir, chorar e aprender. Aprender especialmente como casar Céu e Terra.” Vale dizer: como combinar o cotidiano com o surpreendente, a imanência opaca dos dias com a transcendência radiosa do espírito, a vida na plena liberdade com a morte simbolizada como um unir-se com os ancestrais, a felicidade discreta nesse mundo com a grande promessa na eternidade. E, ao final, teremos descoberto mil razões para viver mais e melhor, todos juntos, como uma grande família, na mesma Aldeia Comum, generosa e bela, o planeta Terra.

A religião, desde os tempos antigos, foi um elemento para ligar os homens a Deus, mas vem sofrendo desgastes consideráveis, pelo desvio de finalidade.