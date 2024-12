PRF APREENDE CAMINHÃO FOSSA DA PREFEITRA DE ELDORADO, COM GRAVES IRREGULARIDADES

Caminhão fossa da Prefeitura de Eldorado foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163, enquanto se dirigia à Usina para realizar serviços de limpeza. A abordagem revelou uma série de irregularidades graves que colocavam em risco não apenas o condutor do veículo, mas também a segurança de quem transita pela rodovia. Aconteceu na terça-feira, 17.

Segundo apurado, o veículo foi autuado com base em três infrações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 230, V: Conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado.

Art. 230, IX: Conduzir veículo sem equipamento obrigatório ou com este ineficiente ou inoperante.

Art. 230, XVIII: Conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança ou reprovado em inspeções de segurança e emissão de poluentes e ruído (art. 104 do CTB).

Entre as exigências para a liberação do veículo, a PRF determinou a substituição do para-brisa por um sem trincas, a apresentação do certificado de aferição do tacógrafo, o reparo do para-choque com instalação de faixas retrorrefletivas em boas condições e a disponibilização de um pneu estepe em perfeito estado de conservação.

O caminhão está atualmente no Lexus Software – Pátio Eldorado, que começou a operar na cidade recentemente. Ele foi o 5º (quinto) veículo removido pela PRF para o local. Esse caminhão foi doado pela Receita Federal à prefeitura, sem custos de aquisição, mas tem sido negligenciado em relação à manutenção básica, o que agrava ainda mais a situação.

As condições precárias do veículo refletem a falta de zelo com a frota pública, um problema que afeta diretamente os serviços prestados à população. A ausência de manutenção compromete a eficiência e, principalmente, a segurança, colocando em risco tanto o motorista quanto outros usuários da rodovia.

O caminhão fossa, essencial para os serviços de limpeza, permanece apreendido desde o dia 17, deixando a população desassistida. O caso levanta questionamentos sobre a responsabilidade da administração municipal, que tem a obrigação de assegurar que veículos públicos estejam em conformidade com as normas de segurança e eficiência.

Até o momento, a prefeitura não se manifestou sobre o episódio ou sobre as providências para corrigir o problema e evitar situações semelhantes no futuro.

(Rodrigo Jaquinta)