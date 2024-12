PREFEITO RODRIGO E VICE TELMA, ELEITOS EM NAVIRAÍ, TÊM AS CONTAS APROVADAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), através da Justiça Eleitoral da Comarca de Naviraí (2ª Zona Eleitoral), aprovou a prestação de contas do prefeito eleito do município, Rodrigo Massuo Sacuno (PL). O mesmo juízo também deferiu as contas da vice-prefeita eleita Maria Telma Minari (União Brasil).

O juiz eleitoral, Dr. Eduardo Lacerda Trevisan, exarou o parecer favorável afirmando que a ausência de qualquer irregularidade substancial nas receitas e despesas que financiaram a campanha eleitoral de Rodrigo e Telma conduz a um julgamento favorável, sendo desnecessárias maiores reflexões sobre a conta em questão.

“Diante do exposto, aprovo a prestação de contas. Intime-se via DJE. Ciência ao Ministério Público. Registre-se no SICO”, sentenciou o magistrado eleitoral de Naviraí em relação à prestação de contas eleitorais sob nº 0600367-87.2024.6.12.0002.

“Colocamos em prática todo o rito eleitoral. Adotamos também as determinações quanto aos procedimentos contábeis. Enfim, cumprimos as disposições legais, inclusive quanto ao uso obrigatório dos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral, num trabalho de toda nossa assessoria jurídica eleitoral, que teve a assinatura da advogada, Dra Kátia Silene Álvares Pinheiro. Agradeço o empenho da equipe de campanha e todos da Justiça Eleitoral de Naviraí”, afirmou Rodrigo no início da tarde de hoje (11-12), após receber o comunicado oficial do Cartório Eleitoral.

A aprovação das contas é uma das condições e exigências para que os candidatos eleitos possam ser diplomados. “Agora, aguardamos a diplomação que também será executada pela Justiça Eleitoral, e foi marcada para a próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro, na Câmara de Vereadores”, antecipou Rodrigo Sacuno.

(Da Redação – Panorama do MS)