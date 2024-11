Serasa promove Feirão Limpa Nome com atendimento gratuito nas agências dos Correios

Entre as condições de pagamento estão descontos de até 99% nas dívidas

Até o dia 29 de novembro consumidores de todo Mato Grosso do Sul podem negociar dívidas com descontos por meio do Feirão Serasa Limpa Nome. A campanha acontece nas mais de 100 agências dos Correios do estado sem qualquer tipo de cobrança de taxa ou custo.

Participam da ação mais de mil empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e outros segmentos. Entre as condições de pagamento estão descontos de até 99%.

Em Mato Grosso do Sul, segundo a Serasa, foram registrados 1.099.739 de pessoas inadimplentes em setembro. Os débitos somam R$ 4,3 milhões.

O público endividado é composto por 52,3% homens e 47,7% mulheres, especialmente nas faixas etárias: entre 26 e 40 anos (35,0%), entre 41 e 60 anos (35,0%), e acima de 60 anos (18,1%). Os endividados até 25 anos representam 11,9%.

A ação acontece nos Correios de MS e também de todo Brasil, sendo possível renegociar dívidas em qualquer uma das mais de 10 mil unidades dos Correios em território nacional.