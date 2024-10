ITAQUIRAÍ CONCLUI DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA MATO GROSSO E RUA ALENCAR FURTADO FILHO

A Prefeitura de Itaquiraí concluiu as obras de drenagem e pavimentação asfáltica no prolongamento da Avenida Mato Grosso e da Rua Alencar Furtado Filho, proporcionando mais conforto e segurança para motoristas e pedestres.

O projeto faz parte de um conjunto de melhorias que visam o desenvolvimento urbano da cidade, facilitando o tráfego de veículos, a mobilidade da população e a redução de problemas relacionados à poeira e lama durante os períodos de chuva e seca.

As obras de drenagem foram essenciais para a prevenção do acúmulo de água nas vias, problemas que antes prejudicavam os moradores e comércios da área central. Com a nova drenagem e o asfalto novo, os cidadãos também poderão usufruir de ruas mais seguras e de melhor qualidade para o tráfego de veículos.

A administração municipal tem trabalhado continuamente em projetos que beneficiam a infraestrutura da cidade, reafirmando seu compromisso com a qualidade de vida da população e o desenvolvimento sustentável de Itaquiraí.

Segundo o prefeito Thalles, essas melhorias são fundamentais para atender o crescimento da cidade e oferecer condições mais adequadas tanto para os moradores quanto para quem utiliza diariamente estas vias.