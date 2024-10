Mato Grosso do Sul celebra 47 anos de criação com avanços econômicos, diversificação industrial e metas sustentáveis

O Estado se consolida como potência no agronegócio e no ecoturismo, com forte crescimento na indústria de celulose e etanol

Mato Grosso do Sul celebra, neste 11 de outubro, os 47 anos desde sua criação, um marco na história brasileira que resultou na divisão do antigo estado de Mato Grosso em 1977, durante o regime militar, por decreto do então presidente Ernesto Geisel. A instalação oficial do governo sul-mato-grossense ocorreu em janeiro de 1979, atendendo a um desejo regional que remontava a movimentos separatistas do final do século XIX.

Desde então, Mato Grosso do Sul se destacou como uma das regiões mais promissoras do Brasil, com uma economia robusta, fortemente pautada no agronegócio, mas também com avanços significativos na indústria e no ecoturismo. Destinos como o Pantanal e Bonito colocam o estado entre os mais procurados no cenário mundial para o turismo sustentável.

CRESCIMENTO ECONÔMICO

Em seu discurso para marcar a data, o governador Eduardo Riedel destacou o crescimento contínuo do Estado e o compromisso com o desenvolvimento sustentável. “Se você olhar os nossos números, entende muito bem por que Mato Grosso do Sul cresceu 6,6% em 2023, com a terceira melhor renda média do país. Já temos previsão de crescer neste ano 5,82%, mesmo contabilizando a quebra da safra. Isso acontece graças à diversificação advinda, por exemplo, da industrialização pela qual estamos passando”, afirmou o governador.

A economia de Mato Grosso do Sul tem registrado um crescimento acima da média nacional, principalmente em setores como o agronegócio, que permanece sendo a espinha dorsal da produção estadual. No entanto, o Estado também tem ampliado significativamente sua participação na indústria de transformação, com destaque para a produção de celulose e etanol, além de projetos de expansão portuária e rodoviária que favorecem a exportação de seus produtos.