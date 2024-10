VEREADOR JOÃO ROCHA, EX-SECRETÁRIO DE ADRIANE, APÓIA ROSE NO 2º TURNO EM CAMPO GRANDE

Mesmo correligionário de Adriane, vereador afirmou que quer “novo projeto” para 2025

O vereador João Rocha (PP) afirmou nesta segunda-feira (14) que apoiará a candidata Rose Modesto (União Brasil) à Prefeitura de Campo Grande no segundo turno das Eleições Municipais de 2024. Ao Jornal Midiamax, o vereador afirmou que a decisão ocorreu após reunião no domingo (13) com a senadora Tereza Cristina e com Adriane Lopes, ambas suas correligionárias.

“Conversando, entendi que sou parceiro até 31 de dezembro. Continuamos na base aliadas. Mas, em 2025, quero um projeto novo. Mantenho o maior carinho e respeito pela prefeita e pelo nosso partido, mas vou tentar outro projeto. Não mudou nada, apenas uma questão de tomar decisão. Vamos buscar um novo projeto. Essa é a dinâmica da política”, pontuou.

Rocha integrou o primeiro escalão de Adriane Lopes em 2023, quando assumiu o cargo de Secretário de Governo. Ele deixou o cargo em março deste ano e retomou seu assento na Câmara dos Vereadores. Marco Aurélio Santullo assumiu o cargo em seu lugar. Ele deixou o cargo para concorrer às eleições municipais de 2024, mas foi um dos 15 vereadores de Campo Grande que não conseguiram reeleição.