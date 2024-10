RODRIGO E TELMA RECEBEM APOIO DAS FAMÍLIAS KAMITANI E VIROTE EM NAVIRAÍ

Gervásio Kamitani e Lourdes Virote divulgam apoio à candidatura de Rodrigo Sacuno/Telma Minari

Lideranças de Naviraí surpreenderam a imprensa local, pois, ontem e hoje (03 e 04-10), às vésperas da eleição do próximo domingo, 06 de outubro, manifestaram publicamente os candidatos de suas preferências para o cargo de prefeito de Naviraí, maior município do Cone Sul do Estado.

A ex-primeira-dama Lourdes Elerbrock, esposa do então prefeito por dois mandatos, o desbravador Antônio Augusto dos Santos (saudoso prefeito Virotte falecido exatamente há 11 anos, no dia 4 de outubro) foi a primeira a anunciar nas suas redes sociais que está apoiando o candidato Rodrigo Sacuno e Telma Minari, para comandarem os destinos de Naviraí nos próximos quatro anos, considerando esta a oportunidade do município se desenvolver plenamente. O mesmo vídeo dona Lourdes autorizou o uso nas redes sociais oficiais do candidato Rodrigo/Telma.

Representante do agronegócio, o produtor rural Gervásio Kamitani, decidiu reiterar, desta vez publicamente, seu incondicional apoio à candidatura da oposição para suceder a atual prefeita Rhaiza Matos. Presidente da Copasul, a maior cooperativa agrícola do Sul de Mato Grosso do Sul, Gerva como é popularmente conhecido, teve seu saudoso pai Sakae Kamitani como vice-prefeito da gestão passada. Gerva acrescentou que seu nome foi sondado para ser candidato a prefeito, mas, decidiu apoiar um jovem, e este jovem é Rodrigo Sacuno. Em seu vídeo, também pediu aos homens e mulheres experientes, que sejam orientadores de Rodrigo Sacuno para que Naviraí tenha um bom futuro político-administrativo para a cidade.