O Governo de Mato Grosso do Sul deposita os salários dos servidores na próxima segunda-feira (2). A informação é do Sindifiscal/MS (Sindicato dos Fiscais Tributários do Mato Grosso do Sul).

Com disso, os trabalhadores devem receber seus rendimentos referentes ao mês de agosto na terça-feira (3). O Governo de MS tem até o quinto dia útil de cada mês para fazer o pagamento dos 86.615 mil servidores públicos, entre ativos e inativos, como prevê as leis trabalhistas.