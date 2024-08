Mato Grosso do Sul está sob alerta de perigo potencial (amarelo) devido à baixa umidade do ar, que atinge todos os 79 municípios do Estado. Na quinta-feira (29), ele é renovado a partir das 10h.

O alerta é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e prevê variação do índice de umidade entre 20% e 30%. O valor recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para o ser humano é de 60%. Não há previsão de chuva para os próximos dias.