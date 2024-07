18 DE JULHO DE 1953 É A DATA DE FUNDAÇÃO DE MUNDO NOVO

Mundo Novo completou 71 anos da sua fundação, na última quinta-feira, 18 de julho. A data não é novidade, mas pouco difundida. O dia se refere à chegada da primeira família em Mundo Novo, representada por João Germini Filho, na região denominada ‘Mesquita’.

O estudo foi lançado no final do século passado, pelo jornalista Jairo de Lima Alves, do Jornal Tribuna do Povo. Na ocasião, o material foi registrado no Suplemento Especial Saga dos Pioneiros. Jairo afirma que fez extensa pesquisa e que, anteriormente e erroneamente, se difundiu a narrativa que o primeiro morador do município foi Bento José Muniz.

“O Bentinho chegou em 1955 e foi morar na região de Jacareí, que na época pertencia a Amambai. Depois tornou-se distrito de Iguatemi, de Mundo Novo e, agora, de Japorã. O João Germini chegou em 18 de julho de 1953 e se estabeleceu na região da Mesquita”, explica Jairo.

Em 1954 chegou Sejismundo Lelis e, na sequência, Antônio Luiz. Depois veio o catarinense Oscar Zandavalli, principal responsável por povoar o que hoje se conhece por Mundo Novo. Segundo o jornalista, e historiador, o primeiro a nascer na área atual do município foi Daniel Germini, em nove de março de 1955.

A história do nome do município já é conhecida. Tapuy-Porã, em tupi-guarani Rancho Bonito, foi o primeiro nome da localidade. No ano de 1958, se discutiu a troca do nome indígena, e dentre as opções – Sumatra e Mundo Novo (variedades de café) e Sagarana (livro de João Guimarães Rosa e nome antigo do Porto Coronel Renato) – optou-se por Mundo Novo.

A migração inicial ocorreu com famílias do interior paulista; porém, com alto número de baianos que haviam vindo para a região paulista. Depois vieram mineiros e sulistas.

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, que compôs um samba para o município com o nome de Bento José Muniz disse que não há problema algum em trocar o nome do “primeiro a aqui chegar” e fazer essa retratação histórica.

Relato anterior

O relato anterior no qual se tem acesso, o autor (não identificado) cita a chegada de Bento José Muniz também no ano 1953; assim, como cita João Germini Filho em sua lista de pioneiros. No texto, encontrado no Wikipédia e no site do município, é citado o nome do pioneiro Sebastião Ferreira da Silva como uma fonte de informações e que o mesmo se instalou em Jacareí, em 1956, três anos depois do baiano Bentinho. Ou seja, mesmo que a data seja contraditória ao estudo do jornalista Jairo de Lima Alves, o fato do local radicado pelo baiano ser o distrito de Jacareí, fragiliza o nome do mesmo como primeiro habitante de Mundo Novo; na época, o local pertencia a Amambai e hoje é Japorã.

(Texto de Jandaia Caetano, com fotos de arquivo)