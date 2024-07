EINSTEIN E MILEVA

Você vai assegurar que minha roupa esteja em ordem. Que eu tenha minhas 3 refeições regulares por dia no meu quarto. Que meu quarto e estúdio estejam sempre em ordem, e que minha secretária não seja tocada por ninguém além de mim.

Você vai desistir das suas relações pessoais comigo, exceto quando estas forem necessárias por aparências sociais.

Você não solicitará que:

– Sento-me ao teu lado em casa…

– Sair contigo…

– Que viagem com você… »

Seu nome era Mileva Maric, filha de uma família de proprietários do Império Austro-Húngaro que, pela sua grande inteligência e por favor ao seu pai, pôde cursar o ensino médio na Áustria e ingressar no Instituto Politécnico Federal de Zurique; antes de apresentar o exame de admissão à carreira de Matemática, estudou medicina na Escola Federal de Berna, Suíça. Em uma época em que as oportunidades de estudo para as mulheres eram muito restritas, no final do século XIX, e apesar de sua grande capacidade intelectual, ela foi severamente vigiada por ser a única estudante mulher.

Foi no Instituto Politécnico que conheceu seu parceiro com quem teria uma filha antes de se casar. Essa menina pode ter sido dada para adoção, mas não há clareza sobre o seu destino.

Posteriormente eles se casam e Mileva tem de abandonar os estudos para cuidar da família e apoiar o marido que não consegue ganhar o suficiente no escritório de patentes onde trabalhava e para que este terminasse de elaborar a sua tese.

Pouco tempo depois nasceu o segundo filho. Mileva continuou no trabalho doméstico e dedicou-se a alugar quartos para estudantes para apoiar o salário insuficiente do marido.

Seis anos após a segunda gravidez nasceu o terceiro filho com problemas de saúde mental. Foi quando o casamento deles começou a quebrar e o cônjuge acaba se envolvendo com uma prima da família.

Ele decide permitir que ela fique em casa em troca de que mantenha as regras rígidas listadas na carta acima mencionada. Apesar de ser visto como um casal modelo, a separação e o divórcio não pôde ser evitada.

Durante sua vida de casamento, ele dedicou-se a desenvolver uma teoria que lhe permitiria ganhar o Prêmio Nobel. Há evidências que quem lançou as bases dessa teoria foi ela.

Após sua separação, Mileva dedicou-se inteiramente a cuidar dos seus filhos e graças a ela o mais velho dos seus filhos conseguiu concluir os estudos de engenharia na mesma escola onde conheceu o marido. Mas a Mileva nunca mais pôde se dedicar à ciência. Morreu em 4 de agosto de 1948 em Zurique, Suíça, mergulhada na pobreza, sendo sepultada no cemitério Northeim Friedhof em Zurique. Tempo depois tiveram que remover a lápide porque ninguém pagou os impostos necessários. O marido da Mileva Maric chamava-se… Albert Einstein.