THALLES TOMAZELLI E BARBOSINHA ENTREGAM OBRAS EM ITAQUIRAÍ

Thalles Tomazelli, governador em exercício Barbosinha e vereadores entregam obras de saneamento e assinam autorização para o convênio de reforma e revitalização da Praça Santos Tomazelli e cooperação para instalação do Corpo de Bombeiros de Itaquiraí

Na manhã desta quarta-feira (10), na Câmara Municipal, o prefeito Thalles Tomazelli, junto ao governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha), vereadores e demais lideranças, entregaram um poço tubular profundo de 150m que irá atender as demandas da Sanesul quanto ao abastecimento de água potável para o município e assinaram a autorização para o termo de convênio que irá permitir a reforma e revitalização da Praça Santos Tomazelli, além do termo de cooperação para instalação do Corpo de Bombeiros de Itaquiraí.

“Estamos começando 2024 com o pé direito, garantindo mais essas importantes obras que beneficiarão o nosso município como um todo. Essa parceria com o governo do estado tem trazido inúmeros benefícios para Itaquiraí. Agradeço hoje o governador em exercício, Barbosinha e o nosso Governador licenciado, Eduardo Riedel, pelo olhar carinhoso com a nossa querida Itaquiraí”, disse Thalles.

Barbosinha, reafirmou o compromisso de trabalhar em conjunto com o prefeito Thalles, garantindo mais qualidade de vida para a população itaquiraiense. “Esse é um compromisso do nosso governador Eduardo Riedel, de trabalhar lado a lado com as prefeituras, levando dignidade e melhorias para as pessoas”, observou Barbosinha.

O governador ainda visitou, a convite do prefeito Thalles, a construção do ginásio poliesportivo, complexo esportivo, Porto Santo Antônio e Praia da Amizade, podendo conferir a conclusão da pavimentação asfáltica da MS 488.

De acordo com o prefeito Thalles Tomazelli, a mão amiga do governo do estado tem ajudado o município a levar muitas benfeitorias na zona urbana quanto na rural. “Em Itaquiraí as coisas acontecem, na zona rural por exemplo, o convênio com o estado garante R$ 6 milhões para recuperação de estradas vicinais. Em breve iremos inaugurar o nosso Ginásio Poliesportivo, uma grande obra que tem mais de R$ 6 milhões em investimento e conta com o aporte do governo do estado. Outra importante obra, essa com recursos próprios é a construção do quartel do Corpo de Bombeiros que iremos construir na entrada da cidade, um local de fácil acesso para os militares que receberá em torno de R$ 2 milhões do caixa da prefeitura. A nossa avenida Mato Grosso será totalmente revitalizada, a via urbana receberá pista de caminhada, nova arborização, moderna iluminação, estacionamentos e prolongamento. Estamos trabalhando para elevar a qualidade de vida da nossa gente”, finalizou o prefeito Thalles Tomazelli.