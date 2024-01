JOÃO CARREIRO: ESPOSA FRANCINE LAMENTA MORTE DO CANTOR

Esposa de João Carreiro lamenta morte do cantor: ‘Meu amor, estou em pedaços’. Francine Caroline compartilhou nas redes sociais um vídeo em homenagem ao cantor. A esposa do cantor sertanejo João Carreiro, Francine Caroline, lamentou a morte do marido nas redes sociais. João Carreiro morreu aos 41 anos no dia 3 de janeiro após complicações de uma cirurgia cardíaca.

A esposa do cantor sertanejo João Carreiro, Francine Caroline, lamentou a morte do marido nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 5. “Meu amor, estou em pedaços. Que dor no meu coração”, escreveu Francine nos stories do Instagram. Ela também compartilhou um vídeo em homenagem ao cantor.