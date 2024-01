PREFEITO DE MUNDO NOVO CONTINUA TRATAMENTO MÉDICO EM CURITIBA

Na manhã desta quinta-feira, dia 18 de janeiro, o prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, dirigiu-se à capital paranaense em busca de cuidados médicos especializados. Sua última visita à Dra. Cláudia Ivantes, renomada especialista em Gastroenterologia, ocorreu em 10 de fevereiro de 2023. A médica tem sido responsável pelo tratamento da cirrose hepática do prefeito desde 2017.

O gestor municipal, Valdomiro Sobrinho, enfrenta um histórico de problemas hepáticos que o levaram a procurar os serviços da Dra. Cláudia Ivantes há alguns anos. A cirrose hepática, uma condição que afeta o fígado, requer um acompanhamento médico especializado e cuidados contínuos.

Dra. Cláudia Ivantes é reconhecida na região por sua experiência e dedicação à Gastroenterologia, sendo uma referência no tratamento de diversas condições hepáticas. Seu compromisso com a saúde do prefeito de Mundo Novo tem sido notório desde o início do tratamento, em 2017.

A equipe de reportagem buscou informações sobre a natureza da visita do prefeito à Dra. Cláudia Ivantes, mas, até o momento, não obteve detalhes específicos. No entanto, fontes próximas ao gabinete do prefeito sugerem que a consulta faz parte do acompanhamento regular do tratamento da cirrose hepática.

A cirrose hepática é uma condição crônica que pode ser desafiadora, exigindo uma gestão cuidadosa e consultas regulares com profissionais especializados. O prefeito Valdomiro Sobrinho tem mantido uma postura transparente em relação à sua saúde, compartilhando informações relevantes sobre seu estado com a população.

O gabinete do prefeito emitiu uma breve declaração, afirmando que a visita à Dra. Cláudia Ivantes é parte integrante do protocolo médico estabelecido para garantir o bem-estar contínuo do prefeito. A nota destaca ainda que Valdomiro Sobrinho permanece comprometido com suas responsabilidades enquanto líder municipal, apesar dos desafios de saúde que enfrenta.