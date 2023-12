PROTESTO DE MOTORISTAS

Motoristas de ônibus recebem salário que estava atrasado e cancelam protesto. Prevista para amanhã, paralisação não vai mais ocorrer porque Consórcio Guaicurus garantiu pagar ainda hoje

Movimento dos trabalhadores do transporte coletivo de Campo Grande com possível paralisação que estava previsto para amanhã foi cancelado. Demétrio Ferreira de Freitas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande, informou que foi comunicado pelo Consórcio Guaicurus que o pagamento do vale ocorre ainda hoje.