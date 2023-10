AVENIDA OTAVIANO CORRÊA DE SOUZA: NOVO VISUAL, APÓS DUPLICAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS

Convênio para continuidade da duplicação da avenida já foi assinado

O Governo de Mundo Novo realiza, nesta semana, limpeza nos canteiros centrais da Avenida Otaviano Côrrea, no bairro Universitário, que recebeu duplicação recentemente.

O trabalho está sendo feito na primeira etapa da duplicação realizada até a Rua Anísio. Segundo a empresa Carnaúba Terraplanagem, o local deve receber sinalização de trânsito (horizontal) prevista para este final de semana.

A sinalização deve reforçar a segurança das crianças que estudam na Escola Municipal Terezinha Mendonça, inclusive, o local receberá uma rampa de acesso em frente ao colégio.

A primeira fase desta duplicação aconteceu numa parceria com o governo federal, através da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste). O valor total da obra foi de R$ 569 mil, através da emenda do deputado Vânder Loubet de R$ 450 mil e com contrapartida de R$ 119 mil do município.

Estas quadras receberão plantio de grama e de árvores, programado para o primeiro semestre do próximo ano.

CONTINUIDADE DA DUPLICAÇÃO

Com a assinatura do convênio para continuação da duplicação, o coordenador do setor de Convênios, Saulo Wagner, informou que se o projeto for aprovado até final de novembro, ele poderá ser licitado e aguardar a liberação do recurso do governo federal.

O custo desta segunda etapa é de R$ 1.144.156,81, R$ 960.019,00 do governo federal (senador Nelsinho Trad) e R$ 184.137,81 do Governo de Mundo Novo. A duplicação prossegue da Rua Anísio até a Rua Hermelino Alves, restando apenas duas quadras até a br-163.

De acordo com o engenheiro da Infraestrutura local, Lucas Rezende, após a conclusão de toda a duplicação, também serão construídas calçadas na direta da avenida (lado da Escola Terezinha Mendonça).

(Texto e fotos: Carina Yano/Semcos)