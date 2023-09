NIVALDO MARQUES ORGANIZA SHOW ROOM EM MUNDO NOVO

Nivaldo Marques, renomado empresário da região, está dedicando seus esforços ao aguardado evento “Iluminação de Natal”, que acontecerá nesta sexta-feira no Rancho Caroline, em Mundo Novo. Este evento anual promete brilhar ainda mais este ano, com a exposição de produtos que se tornou uma tradição marcante na região. Dezenas de convidados estão confirmados para prestigiar a iniciativa de Nivaldo Marques, que conta com o suporte de uma equipe altamente qualificada e a participação entusiástica da Família Marques.

O Show Room de produtos de Natal organizado por Nivaldo Marques tem se destacado como um evento imperdível para a comunidade local, oferecendo uma ampla gama de opções para aqueles que desejam adicionar um toque especial à sua celebração de Natal.

O empresário demonstra, mais uma vez, seu compromisso em proporcionar momentos memoráveis para a comunidade e fortalecer os laços familiares em torno dessa data tão especial. Este evento promete brilhar intensamente e encantar a todos os presentes.