Coordenadora declara: “Eles voltaram super motivados”

Carina Yano/Semcos –

Na última semana, os catadores da Unidade de Valorização de Recicláveis de Mundo Novo, participaram de um encontro em Cascavel que reuniu catadores de 54 municípios do Paraná. Mundo Novo representou o Mato Grosso do Sul – ambos atendidos pela Itaipu Binacional.

Atualmente, a UVR conta com 12 integrantes. De acordo com a coordenadora da Coleta Seletiva, Jaqueline Meireles, os catadores saíram do encontro mais motivados para dar sequência e melhorar a dinâmica de trabalho.

Material reciclado: maior a renda

Encerrando Junho Verde, na última semana, a empresa Dimatex realizou a entrega de material reciclável na UVR, totalizando quase 8 toneladas de papelão.

Jaqueline destacou que a consciência ambiental de cada cidadão está sendo uma crescente, mas que deve melhorar. “Com mais material reciclável vindo para UVR, maior será a renda dos catadores”, lembrou a coordenadora.

A empresa que tiver interesse em destinar material reciclável para UVR, deve entrar em contato através do número: (67) 98472-5118.