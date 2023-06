CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA EM MUNDO NOVO

Na última quinta-feira (22), no Pedro Ramalho, em Mundo Novo (próximo à Receita Federal), autoridades municipais fizeram o lançamento de uma placa para a futura construção de um hospital veterinário no município.

O objetivo é que com a doação da área, o projeto para a vinda do curso de medicina veterinária para a Uems (Universidade Estadual de Moradores) se torne realidade em poucos anos. A professora da universidade Milza Abelha, apontou que acredita que em 2026 a primeira turma estará sendo iniciada.

No local funciona a sede provisória do DOF (departamento de Operações da Fronteira). O local foi cedido pelo Incra ao município em 2017 por cessão de uso. Com a destinação ao estado, o hospital veterinário – essencial para a vinda do curso a UEMS Mundo Novo – poderá receber investimentos do governo estadual e da Itaipu Binacional para a sua construção.

Presentes no ato a vice-prefeita Rosária Andrade, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Lourenço, vereadores Gessé Ferreira e Eliete Tell, presidente da Associação dos Moradores do Pedro Ramalho, João ‘Doná’, secretários municipais de Infraestrutura (Waldemar Marinho), Administração (Leandro Soares), Educação (Camila Rubim), Incotur (Marcos Eustáquio) e demais integrantes do governo municipal Uems e associação de moradores.

Texto e reportagem: Jandaia Caetano/Semcos – Imagens e edição: Carina Yano/Semcos