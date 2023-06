CAMPANHA DO AGASALHO EM ITAQUIRAÍ

Com a chegada do frio, a solidariedade se torna ainda mais importante para aquecer os corações e as vidas de quem precisa. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Assistência Social, está iniciando nesta semana a Campanha do Agasalho 2023 para a arrecadar roupas, calçados e cobertores para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Quem quiser colaborar com a Campanha, pode levar as doações até um ponto de arrecadação, sendo: Prefeitura, Escola Manoel Guilherme dos Santos, Escola José Juarez, Mercado Santos, Mercado Primavera, Mercado Trem Bom, Supermercado Maringá, Bello Passo Calçados, Papelaria Aquarela, Requinte Móveis, A Brasileira e Gazin ou entrar em contato que uma equipe fará a retirada das doações.

“Precisamos do envolvimento e colaboração de toda comunidade itaquiraiense para que possamos ajudar aqueles que mais precisam em nossa cidade. Sabe aquela peça de roupa ou calçado que não serve mais e que esteja em condições de uso? Você pode estar doando, contribuindo para que possamos aquecer o inverno de quem depende da nossa solidariedade! ”, disse a secretária Flávia Rufino.

“É um momento de reafirmamos a nossa solidariedade. Um momento de reflexão para que a gente doe aquilo que nãos nos serve mais, fazendo a diferença para aquelas pessoas que se encontram em dificuldade. Quero reforçar aqui os nossos compromissos, não só com a campanha do agasalho, mas também com todas as nossas políticas públicas que buscam constantemente melhorar a vida da nossa gente como um todo. As nossas ações devem ser movidas pela empatia, que é a nossa capacidade de sentir, de vivenciar a dor do outro. Com isso, certamente vamos conseguir uma sociedade muito mais justa e mais humana”, disse o prefeito de Itaquiraí.