Crianças vítimas de ataque a creche são enterradas em Blumenau

O ataque aconteceu na manhã de quarta-feira (5), quando um homem invadiu a creche e agrediu as crianças com uma machadinha. Quatro morreram e cinco ficaram feridas. Um suspeito se entregou à Polícia Militar e foi preso. Ele passou por audiência de custódia na tarde desta quinta e foi preso preventivamente.

Ataque a creche

O ataque ocorreu na creche Cantinho Bom Pastor, que fica na rua dos Caçadores, no bairro Velha. A unidade de ensino é particular, e as vítimas tinham entre 4 e 7 anos de idade. Segundo a polícia, o assassino é um homem de 25 anos que pulou o muro da creche e iniciou o ataque com uma machadinha.

Vigília

Pais de alunos e moradores de Blumenau, no Vale do Itajaí, levaram velas e incensos para frente da creche onde houve o ataque. A comunidade também rezou em frente ao portão da escola na noite de quarta.

As crianças que morreram após o ataque a creche de Blumenau foram enterradas no município no nesta quinta-feira (6).

Por Caroline Borges, Luiza Morfim e Augusto Ittner, g1 SC