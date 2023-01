INSCRIÇÕES PARA CONCURSO DO MPMS

As inscrições para o concurso público do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) encerram em uma semana. Portanto, interessados em participar do processo seletivo têm até 23h59 de 12 de janeiro para preencher o formulário. Vale ressaltar que o concurso é para a contratação de analista, de nível superior, com salários de R$ 4 mil. Prova é organizada pelo Instituto AOCP.

Segundo publicado no edital, as oportunidades são para as seguintes funções: Analista – Direito (5); Analista – Contabilidade (1); Analista – Informação e Tecnologia (1); Analista – Segurança de TI; Analista – Banco de Dados; Analista – Desenvolvimento de Sistemas. Para fazer a inscrição, basta acessar esse link.

Quando contratados, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornada de 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal básica no valor de R$ 4.460,42.

O Concurso Público tem prazo de validade de dois anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.