THALLES TOMAZELLI REVOLUCIONOU A EDUCAÇÃO DE ITAQUIRAÍ EM DOIS ANOS DE GOVERNO

O Prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli vem se destacando na região pelo seu comprometimento com a população itaquiraiense. Neste post será destacado os avanços na área da educação municipal. Em apenas dois anos de governo, Thalles viabilizou mais de R$ 14 milhões que estão sendo investidos no setor educacional do município.

Em tempo recorde o prefeito de Itaquiraí transformou a educação municipal. Ampliações, reformas e revitalizações das unidades escolares, construção de ginásio de esportes, arena esportiva, merenda de qualidade, aquisição de novos veículos, além de investimentos em capacitações, fazem parte do pacote de ações que estão transformando a educação do município.

A Escola Municipal Jardim Primavera já está em fase final e recebeu mais de 3 milhões para construção de novas salas, reformas e revitalização. Na região do complexo Santo Antônio, em parceria com o Governo do Estado, a Escola Estadual Tertulina foi contemplada com a ampliação de sua estrutura para comportar os alunos da rede municipal (Escola Santa Rosa). Todos os Centros de Educação Infantis passaram por melhorias, e hoje os estudantes e profissionais podem desfrutar de um local aconchegante, seguro e moderno.

De acordo com a secretária de educação, Silvia Freire: “O apoio incondicional do prefeito Thalles tem nos proporcionado investir em todos os setores da educação municipal, estamos trabalhando com afinco para levar mais qualidade para os nossos estudantes e também para quem trabalha em nossas unidades. Sempre digo que o cuidado e a educação de qualidade transformam vidas”, afirmou Silvia.

“O nosso objetivo para os nossos alunos e para os profissionais é um só, promover uma educação de qualidade, e, para isso, estamos fazendo um investimento jamais visto em nosso município. Todas as nossas unidades educacionais estão recebendo melhorias em suas estruturas. A educação é o caminho e os filhos de vocês estão sendo preparados, com todo o carinho e dedicação de nossos professores, para um futuro próspero”.