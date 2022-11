Itaquiraí conclui reforma da quadra esportiva da Escola Jd Primavera

As melhorias no setor educacional de Itaquiraí estão acontecendo de forma constante. Desde que assumira a administração do município, o prefeito Thalles Tomazelli e o vice, Dr. Bruno, estão levando melhorias para todas as unidades educacionais. Nesta semana, foi concluída a reforma da quadra da esportiva da Escola Municipal Jardim Primavera.

O local recebeu novo calçamento, reparos em toda estrutura e nova pintura, inclusive em sua cobertura. Ao total foram investidos mais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) de recursos próprios do município. A unidade escolar também está recebendo investimentos, serão aproximadamente 3 milhões entre reforma e ampliação.

Para reinaugurar, a Secretaria de Educação por meio do Departamento de Esportes, organizou e dará início ao Campeonato Municipal de Futsal 2022, que acontece na próxima terça-feira, dia 29, a partir das 19h. Além de abrigar diferentes modalidades esportivas, o local também comporta eventos culturais, religiosos e artísticos.

Para o prefeito Thalles, são investimentos essenciais para o bem-estar e a saúde da população. “Os nossos locais esportivos estão tendo grande procura e muitas pessoas acabam desistindo por conta da espera pelos horários. Com a finalização desta reforma, às pessoas terão uma opção a mais, um local todo revitalizado e que em breve estará à disposição da nossa população. A valorização destes espaços garante desenvolvimento social e esportivo para o futuro dos nossos jovens”, disse o prefeito de Itaquiraí.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.