PM de Naviraí prende em flagrante homem por tráfico no Jardim Paraíso

Durante Policiamento pelo bairro Jardim Paraíso,por volta de 09:30 desta quarta-feira(16) Policiais Militares foram abordados por uma pessoa que informou ter visto uma motocicleta preta deixando dois tabletes de droga na Rua Jorge Amado , em uma casa. Ao chegarem na casa, pela janela, foi observado que J. L.(32) correu para o banheiro, e despejou a droga pelo vaso sanitário, dando descarga.

De imediato J. L. foi abordado e confessou ter recebido a droga ,e jogado no vaso quando percebeu a aproximação da polícia. De dentro do vaso e da tubulação foram retirados dois sacos contendo cerca de 114 gramas, já umedecidas pela água, e vários outros sacos que acondicionava a droga que foi pelo ralo.

No balcão, foi encontrada uma balança que era utilizada para pesar a droga e mais dois invólucros indicando que se tratavam de dois tabletes de cocaína. Diante dos fatos, homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil sem lesão corporal ,com uso de algemas, juntamente com os sacos, o restante da droga recuperada e aprendida e a balança.

O mesmo foi autuado em flagrante no DP, por tráfico de drogas.

Fonte: Jornal do Conesul