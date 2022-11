Homem morre em gravíssimo acidente na BR-163 entre Guaíra e Mundo Novo

Um homem de 55 anos perdeu a vida em um gravíssimo acidente registrado na tarde de domingo (13), na BR-163, trecho que liga Guaíra (PR) à Mundo Novo (MS).

O acidente aconteceu no Mato Grosso do Sul, às 16h00 do horário local (17h00 no PR), envolvendo uma motocicleta BMW, de Estancia Velha (RS) e um Ford/Del Rey, de Guaíra (PR), sendo que ambos seguiam em direção ao Paraná.

Conforme as informações, um grupo de motociclistas seguia de Bonito (MS) à Marechal Rondon (PR) e, quando foram realizar uma ultrapassagem ao Del Rey e outro veículo, o Del Rey também iniciou a manobra de ultrapassagem, vindo a colidir lateralmente com uma das motos.

Com o impacto, a moto colidiu contra o guard-rail e morreu na hora. Corpo de Bombeiros e CRR chegaram a ser acionados, mas apenas puderam constar o óbito da vítima, de 54 anos, natural de Estancia Velha (RS).

O guairense, condutor do Del Rey, não se feriu. Ele retornava para Guaíra com a família no momento do acidente.

A PRF também esteve no local realizando os levantamentos. O corpo do motociclista foi encaminhado ao IML.

Fonte: Ponto da Notícia