Mundo Novo sedia Copa Conesul de Futsal neste sábado

Mundo Novo será a sede das semifinais da Copa Conesul Entre Garotos neste sábado (12), no Ginásio Municipal Antônio Alves Moreira, a partir das 9h00. O campeonato regional de futsal conhecerá quatro finais, no Sub 11/13/15 e Sub 17.

Todos os participantes da competição conseguiram classificação. Sete Quedas com quatro categorias. Na sequência, Mundo Novo e Amambai com três; Eldorado e Naviraí com duas; e Tacuru e Juti com uma.

No Sub 09, a final já está definida: Eldorado x Juti. A competição é organizada pelos municípios, com liderança do departamento de Esportes da prefeitura de Eldorado.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos- Mundo Novo