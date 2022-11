Frota Escolar de Mundo Novo passar a ter serviço de rastreamento e monitoramento

A frota escolar de Mundo Novo passa a ter o serviço de rastreamento e monitoramento de veículos, através de implantação da geolocalização. São 16 veículos – sete próprios e nove terceirizados – que receberam a instalação na última terça-feira (08), no pátio da prefeitura.

O serviço foi realizado pela Track Land Ltda, de Campo Grande. A supervisão ficou a cargo do diretor municipal de Transporte Escolar, José Pereira.

Com 16 linhas rurais, estudantes das escolas municipais e estaduais são beneficiados. O objetivo, segundo a Secretaria Estadual de Educação (responsável pelos custos), “é promover o controle e a fiscalização do serviço…, tais como o trajeto e distância percorridos, a regularidade, pontualidade, segurança e o tempo de permanência do aluno no percurso”.