A VERDADE SE MANIFESTARÁ

A vontade divina, como em todas as coisas, sempre prevalecerá – Conforme as palavras do evangelista João, “conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” (Jo 8.32. A verdade é uma expressão forte em todos os momentos e desde os tempos antigos ela é pronunciada com ênfase. Também agora, quando acontecem disputas eleitorais em todos os níveis, a verdade divina se fará presente, porque os ‘governos’ precisam ser constituídos de acordo com a permissão do Grande Arquiteto do Universo. O próprio Jesus de Nazaré declarou em João 15.5 “Sem mim, nada podeis fazer.” Isso vale, de igual modo, para os momentos tensos das nações, em especial aqui em nossa Pátria, que tem a promessa de Deus como “o celeiro do mundo”.

Existe uma única verdade: a que vem de Deus, que ilumina e liberta, a verdade que nos arranca da escuridão do mal e nos coloca na ‘presença’ do verdadeiro bem, que é Deus. No contexto da verdade divina, existem outros valores para ‘nortear’ em momentos de incerteza. O momento é este, quando ‘milhares’ em todos os cantos, vão escolher o ‘dirigente’ maior da nação brasileira. O ‘antagonismo’ se faz presente, entre duas forças políticas, ambas questionadas no período eleitoral.

O País está dividido, pelos indicativos de institutos de pesquisas eleitorais, no entanto, as dúvidas persistem nas pessoas de bem, entendendo que as ‘falcatruas’ podem surgir no sistema, determinando um futuro ‘sombrio’ para os brasileiros. De norte a sul e de leste a oeste, ouve-se o clamor pela ‘liberdade’ e por uma Pátria livre e soberana.

As eleições democráticas definem os rumos de uma nação e o dono do Universo permite que tudo aconteça, se for necessário que os filhos da Terra passem por uma provação. Assim tem sido ao longo da história, quando governos tiranos, em muitas nações, governam oprimindo os seus súditos. Não é por acaso que isso ocorre, mas é porque precisa ser assim, para que os ‘faltosos’ paguem o preço da desobediência.

Os ‘embates’ nas ruas e nos palácios estão ‘acirrados’, onde se busca o poder político a qualquer custo, mas todas as questões chegarão ao fim, para o bem ou para o mal. Os ‘corruptos’ também serão eleitos, porque Deus permite o mal, pela vontade soberana do povo. O homem ‘mau’ também conquista os corações, mas depois sobrevirão as ruínas.