Embriagada e sem dinheiro, mulher ameaça atear fogo em comercio ao ter bebida negada

Uma mulher de 51 anos, foi detida no final da tarde de ontem (01), após ameaçar atear fogo em um comércio localizado no bairro Sol Nascente em Naviraí.

Segundo informações, por volta das 18h, a Policia Militar foi acionada para comparecer ao referido comércio, para atender uma denúncia de perturbação do trabalho e ameaça.

Ao chegarem no local a guarnição da Polícia Militar se deparou com uma mulher identificada como Sandra, que apresentava visíveis sinais de embriaguez. Em conversa com o proprietário do comércio, ele relatou aos policiais militares que a mulher chegou em seu estabelecimento embriagada, querendo consumir bebida alcoólica sem ter dinheiro e ao ter a resposta negativa que não iria beber, ela passou a ameaçar quebrar todo o seu estabelecimento.

Ainda segundo o proprietário, a mulher dizia que ela era incendiária, e que já foi presa por causa disso, e que voltaria ao estabelecimento quando estivesse fechado para provocar um incêndio.

Diante dos fatos, a Polícia Militar conduziu a mulher para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí, aonde durante a confecção do B.O (Boletim de Ocorrência), Sandra disse que ao ser liberada voltaria ao estabelecimento para “meter o louco”.

O caso foi registrado como ameaça e perturbação do trabalho.

