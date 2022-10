Cascavelense adesiva carro de R$ 4,5 milhões em homenagem ao Bolsonaro

Na tarde desta terça-feira (25), dia marcado pela visita da primeira-dama Michelle Bolsonaro e também da ministra Damares, uma cena curiosa foi vista nas proximidades da BR-277.

No local, foi possível ver uma Lamborghini Aventador, carro avaliado em mais de R$4,5 milhões, todo adesivado com foto do Bolsonaro.

O condutor do veículo estacionou o carro em um local estratégico de bastante visão para a rota de retorno da primeira-dama ao aeroporto.

“Eu fiz isso ai por dois motivos, primeiro que eu sou apaixonado pelas cores da nossa bandeira, do nosso país. E segundo, é uma forma de fazer uma homenagem para o nosso presidente” relatou o proprietário do veículo.

Fonte: Ponto da Notícia