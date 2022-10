Prefeito Thalles Tomazelliparticipa da Festa das Crianças no Santo Antônio

O jovem advogado e prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, apesar do tempo chuvoso manteve a programação para as comemorações do Dia das Crianças no Projeto de Assentamento Santo Antônio já que o local possuía local coberto para as crianças participarem de forma ativa, brincando com o que lhes era oferecido pela programação da Secretaria Municipal de Educação.

Jovem, o prefeito Tomazelli ao interagir com as crianças e seus pais presentes ao local do evento, disse que “é muito gratificante estar junto as famílias itaquiraienses e poder proporcionar momentos de muita alegria para a nossa gente. As nossas crianças precisam cada vez mais viver em infância. Agradeço a todos os voluntários e aos servidores do setor educacional do município que, com muito amor e carinho prepararam essa linda festa”, ressaltou o chefe do Executivo Municipal.

ADIADA SEGUNDA PARTE DAS COMEMORAÇÕES

A segunda parte seria realizada após o almoço, na Praça Santos Tomazelli, mas devido a previsão do tempo e para garantir a segurança dos nossos pequenos, montagem de toda estrutura e a preparação dos alimentos, decidimos adiar esse momento de alegria para o próximo domingo, dia 16. Papais e mamães, tragam seus filhos! Isso, isso, isso, isso. Feliz Dia das Crianças!.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.