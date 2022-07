Polícia Militar Ambiental de Naviraí prende traficante com 170 kg de maconha e 2,6 kg de skunk em veículo

Policiais Militares Ambientais (PMA) realizavam fiscalização, na rodovia BR-487, no município Naviraí, na operação “Divisas Integradas VII – Cerco Total”, aonde foi abordado na manhã de ontem (28), um veículo Citroen Xsara.

O motorista do veículo, identificado como Mauro Alves Junior, de 55 anos, ficou muito nervoso com a abordagem e apresentou contradições em suas respostas durante a entrevista com os policiais.

Diante da suspeita, os Policiais efetuaram busca no veículo e encontraram drogas banco traseiro e porta-malas. Mauro declarou que adquiriu a droga na cidade de Guia Lopes da Laguna e que fora contratado para levar o entorpecente até a cidade de Jacarezinho (PR). Além disso, declarou ainda que havia pego com um dos donos da carga, 3 kg da droga conhecida como Crack para vender, porém por ser viciado, acabou por usar todo o produto, fazendo o transporte como pagamento da dívida.

Mauro que é residente em Ourinhos (SP), recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas.

A droga foi pesada e totalizou 172,2 kg de maconha e 2,6 kg de Skunk- denominada super-maconha.

Fonte: TánaMídia Naviraí