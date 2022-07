Na Volta às Aulas: Educação de Mundo Novo aponta melhorias para escolas e Centros Infantis

Os alunos retornaram do recesso escolar do meio do ano na última terça-feira (26), em Mundo Novo, na Rede Municipal de Ensino. Os cinco Centros de Educação Infantil (mais a conveniada Cari) e as duas escolas estão com seus alunos de volta ao ensino.

Simultâneo ao retorno, a secretária Educação Municipal (Semed), Camila Rubim, destacou várias ações que ocorreram ou que estão programadas para o setor.

Carlos Chagas – Um novo almoxarifado está em construção; um novo freezer; pintura (final do ano passado) e novos toldos

Terezinha Mendonça – Grades de água; Divisórias de salas; fogão industrial; iluminação na quadra; instalação de ares condicionados; e pintura (no final do ano passado).

Cei Paulo Freire – Pintura externa e interna; novo portal; novo estacionamento; local para entrega do lixo; forno, móveis e liquidificador industrial.

Cei José Honorato – Forro PVC para cozinha e refeitório; e pintura interna e externa.

Cei Elmo Jorge – Forno e liquidificador industrial; cortina automática; pintura interna e externa (2º semestre).

Cei Monteiro Lobato – Forno industrial, pintura e externa (2º semestre).

Cei Guaicuru – Novo estacionamento; identificação frontal (novo desenho); pintura interna e externa (2º semestre).

Cei Cari – Nova calçada externa.

Cee (especial) Raio de Luz – Projeto para construção de muro em parceria com a Itaipu na Apae.

Em breve, novo ônibus, uniforme escolar e Centro Cultural Bruno Fávaro

A chegada de um novo ônibus escolar é aguardada para este trimestre, em parceria com o MEC (Ministério da Educação) – emenda da senadora Soraia Thronickie. O novo veículo custa R$ 338 mil, sendo R$ 241 mil da União e R$ 96.310,00 do município.

O uniforme escolar foi licitado e também chega em breve (R$ 73 mil). Renderá duas camisetas e uma bermuda para mais de 1,7 mil alunos da Rede Municipal. O pedido para licitação do uniforme escolar de inverno também está programado e deve ser entregue no primeiro semestre do próximo ano.

Camila concluiu enaltecendo os projetos culturais e esportivos (Ginástica, Atletismo, Teatro, Futebol) realizados no contraturno – com a criação do Espaço Cultural Bruno Fávaro – e o reforço escolar que também vem sendo desenvolvido.

Outros investimentos neste ano foram de pneus para o transporte escolar (R$ 83 mil), kit de material escolar (R$ 175 mil) e pintura para unidades escolares (R$ 59 mil). No total, quase R$ 1 milhão foi aplicado nas ações acima citadas.