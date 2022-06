ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI PROMOVE FESTA JUNINA COM GRUPO DA TERCEIRA IDADE

Para comemorar os festejos típicos dessa época do ano, a Secretaria de Assistência Social, por intermédio da coordenação do CRAS, promoveu na tarde da sexta-feira (24), uma animada Festa Junina para os membros da Terceira Idade, no Centro de Convivência “Lírios do Vale”. Prestigiaram a festa, a Secretária Social Cecília Welter Ledesma, a Coordenadora do CRAS, Márcia Campos Souza e a Vereadora Miriam Krenczinski.

A realização desses eventos, tem como objetivo promover celebrações que fortaleçam os vínculos entre os membros do Conviver. O trabalho social acontece durante todo o ano e, essas ações contribuem para o bem-estar psicológico, físico e social dos idosos. Desta forma, melhorando a qualidade de vida dos idosos.

O espaço, foi preparado com uma linda decoração. A festa, contou com apresentações de danças de quadrilha, doces salgados e refrigerantes. Uma das preocupações da administração municipal tem sido oportunizar momentos de lazer para essa faixa etária.

“Quero agradecer a presença de todos, parabenizar toda a nossa equipe de servidores da Assistência Social que preparou essa belíssima festa para nossos idosos que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Melhor Idade. Nossa Secretaria não medirá esforços para tornar a vida de vocês cada dia melhor”. Deus abençoe a todos, finalizou a Secretária Social Cecília.

Fonte: Kidão – Prefeitura de Iguatemi