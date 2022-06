Carreta bitrem tomba na saída de Guaíra para Marechal Rondon

Uma carreta bitrem carregado com algodão tombou no trevo das BRs 272 e 163, em Guaíra. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (16).

Conforme as informações, o veículo Man seguia com uma carga de algodão do Mato Grosso do Sul para Toledo. No trevo de saída de Guaíra para Marechal Rondon, o bitrem acabou tombando.

O condutor teve ferimentos leves e os fardos de algodão ficaram espalhados pelo local.

A PRF atendeu o acidente e controlou o trânsito, que ficou lento no local.

